Дарья Снигур – Элисон Риск. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию первого круга на турнире в Ноттингеме
Седьмого июня украинская теннисистка Дарья Снигур (№130 WTA) продолжит выступления на травяном турнире WTA 250 в Великобритании.
В первом круге основы украинка, которая прошла сито квалификации, сразится против шестой сеяной Элисон Риск из США (№40 WTA). Встреча состоится после матча Томлянович – Ван Синьюй. Ориентировочное время начала поединка – 20:20 по Киеву.
Ранее теннисистки не встречались.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Лорен Дэвис (№93 WTA) или Каролин Гарсии (№75 WTA).
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