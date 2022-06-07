Дарья Снигур – Элисон Риск. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Седьмого июня украинская теннисистка Дарья Снигур (№130 WTA) продолжит выступления на травяном турнире WTA 250 в Великобритании.



В первом круге основы украинка, которая прошла сито квалификации, сразится против шестой сеяной Элисон Риск из США (№40 WTA). Встреча состоится после матча Томлянович – Ван Синьюй. Ориентировочное время начала поединка – 20:20 по Киеву.



Ранее теннисистки не встречались.

В следующем раунде победительница встречи сыграет против Лорен Дэвис (№93 WTA) или Каролин Гарсии (№75 WTA).

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