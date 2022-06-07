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  4. Дарья Снигур – Элисон Риск. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
07 июня 2022, 20:10 |
232
1

Дарья Снигур – Элисон Риск. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первого круга на турнире в Ноттингеме

07 июня 2022, 20:10 |
232
1
Дарья Снигур – Элисон Риск. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Седьмого июня украинская теннисистка Дарья Снигур (№130 WTA) продолжит выступления на травяном турнире WTA 250 в Великобритании.
 
В первом круге основы украинка, которая прошла сито квалификации, сразится против шестой сеяной Элисон Риск из США (№40 WTA). Встреча состоится после матча Томлянович – Ван Синьюй. Ориентировочное время начала поединка – 20:20 по Киеву.
 
Ранее теннисистки не встречались.

В следующем раунде победительница встречи сыграет против Лорен Дэвис (№93 WTA) или Каролин Гарсии (№75 WTA).

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смотреть онлайн WTA Ноттингем Дарья Снигур Элисон Риск
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Источник Sport.ua
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Spectra
Объективно тут без шансов. У Риск мощная подача, а Снигур подачи даже нет...
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