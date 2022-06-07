Италия07 июня 2022, 18:55 |
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Владелец Ромы может купить французский клуб
Дэн Фридкин близок к приобретению «Канна»
07 июня 2022, 18:55 |
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Владелец «Ромы» Дэн Фридкин близок к тому, чтобы приобрести еще один футбольный клуб. Американский бизнесмен ведет переговоры по поводу приобретения «Канна».
Официально о завершении сделки могут объявить в ближайшее время. По мнению французских источников, де-факто сделка уже состоялась.
«Канн» сейчас выступает в Лиге Насьональ 3 – пятом по силе дивизионе чемпионата Франции. Состояние Фридкина оценивается в 4,4 миллиарда долларов.
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