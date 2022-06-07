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Италия
07 июня 2022, 18:55 |
199
0

Владелец Ромы может купить французский клуб

Дэн Фридкин близок к приобретению «Канна»

07 июня 2022, 18:55 |
199
0
Владелец Ромы может купить французский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэн Фридкин

Владелец «Ромы» Дэн Фридкин близок к тому, чтобы приобрести еще один футбольный клуб. Американский бизнесмен ведет переговоры по поводу приобретения «Канна».

Официально о завершении сделки могут объявить в ближайшее время. По мнению французских источников, де-факто сделка уже состоялась.

«Канн» сейчас выступает в Лиге Насьональ 3 – пятом по силе дивизионе чемпионата Франции. Состояние Фридкина оценивается в 4,4 миллиарда долларов.

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Источник Sky Sport Italia
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