Владелец Ромы может купить французский клуб

Владелец «Ромы» Дэн Фридкин близок к тому, чтобы приобрести еще один футбольный клуб. Американский бизнесмен ведет переговоры по поводу приобретения «Канна».

Официально о завершении сделки могут объявить в ближайшее время. По мнению французских источников, де-факто сделка уже состоялась.

«Канн» сейчас выступает в Лиге Насьональ 3 – пятом по силе дивизионе чемпионата Франции. Состояние Фридкина оценивается в 4,4 миллиарда долларов.