Вернидуб может возглавить Кривбасс. Тренер не готов уехать из Украины

По информации ТаТоТаке, наставник Юрий Вернидуб может возглавить «Кривбасс», который остался без тренера после ухода Александра Бабича.

По словам ведущих шоу, они связались с Вернидубом, который подтвердил интерес к его услугам. Что касается «Шерифа», то наставник не готов покидать Украину во время войны.

Известно, что Юрий Вернидуб после начала полномасштабного вторжения россси вступил в ряды ВСУ. Пока не очень понятно, как тренер сможет совмещать армию и работу с командой.