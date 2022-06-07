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  4. Вернидуб может возглавить Кривбасс. Тренер не готов уехать из Украины
Украина. Премьер лига
07 июня 2022, 17:40 |
265
0

Вернидуб может возглавить Кривбасс. Тренер не готов уехать из Украины

Наставник служит в рядах ВСУ

07 июня 2022, 17:40 |
265
0
Вернидуб может возглавить Кривбасс. Тренер не готов уехать из Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации ТаТоТаке, наставник Юрий Вернидуб может возглавить «Кривбасс», который остался без тренера после ухода Александра Бабича.

По словам ведущих шоу, они связались с Вернидубом, который подтвердил интерес к его услугам. Что касается «Шерифа», то наставник не готов покидать Украину во время войны.

Известно, что Юрий Вернидуб после начала полномасштабного вторжения россси вступил в ряды ВСУ. Пока не очень понятно, как тренер сможет совмещать армию и работу с командой.

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Источник ТаТоТаке
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