Вернидуб может возглавить Кривбасс. Тренер не готов уехать из Украины
Наставник служит в рядах ВСУ
По информации ТаТоТаке, наставник Юрий Вернидуб может возглавить «Кривбасс», который остался без тренера после ухода Александра Бабича.
По словам ведущих шоу, они связались с Вернидубом, который подтвердил интерес к его услугам. Что касается «Шерифа», то наставник не готов покидать Украину во время войны.
Известно, что Юрий Вернидуб после начала полномасштабного вторжения россси вступил в ряды ВСУ. Пока не очень понятно, как тренер сможет совмещать армию и работу с командой.
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