Александр КУЧЕР: «Нет понимания, когда состоится первый матч сезона УПЛ»

Тренер «Металлиста» Александр Кучер рассказал о том, как команда планирует готовиться к сезону в УПЛ.

— Александр Николаевич, расскажите вкратце, как «Металлист» заполнил вынужденную паузу в чемпионате?

— По сути, мы продолжили работать в режиме учебно-тренировочных сборов. Это подразумевает регулярные тренировки и контрольные матчи. Ребята получили возможность поработать с опытнейшими украинскими футболистами, такими как Андрей Пятов и Ярослав Ракицкий. Кроме того, к основной команде присоединились воспитанники Академии футбола «Металлист». Работа не останавливалась ни на день.

— Были ли какие-то сложности в организации проживания команды, тренировочного процесса?

— Здесь стоит отдать должное руководству клуба — Александр Ярославский и Евгений Красников создали все необходимые условия для проживания игроков, тренерского штаба и персонала. Команда тренировалась на хороших полях, имела возможность проводить качественные спарринги.

— Сейчас команда находится в отпуске, когда и как команда начнёт подготовку к новому чемпионату?

— 14 июня мы собираемся в Турции, и начинаем планомерную подготовку к новому сезону. Пока что у нас нет четкого понимания, когда состоится первый официальный матч, но мы готовы к любому развитию событий. Уже запланированы два контрольных поединка, ведутся переговоры с другими потенциальными соперниками.

— Как тренерский штаб и игроки относятся к решению возобновить чемпионат на территории Украины?

— Безусловно, все хотят играть — это общая позиция всех тренеров и футболистов. И дело не только в нашем желании, мы чувствуем необходимость выходить на футбольное поле, приносить эмоции нашим болельщикам. Все видели матчи сборной — для всех нас это был большой праздник, возможность отвлечься. Такую же задачу должен выполнять клубный украинский футбол. Наконец, у нас есть клубы, которые будут представлять страну в еврокубках — им важна постоянная игровая практика в конкурентном чемпионате.