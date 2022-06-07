Ангелина Калинина – Оливия Гадецки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Хертогенбосе
7 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№35 WTA) начнет выступления на травяном турнире WTA 250 в Нидерландах.
В первом круге основы украинка сразится против Оливии Гадецки из Австралии (№166 WTA). Время начала поединка – 17:10 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Екатерины Александровой (№30 WTA).
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