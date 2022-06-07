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  4. Ангелина Калинина – Оливия Гадецки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
07 июня 2022, 17:00 | Обновлено 07 июня 2022, 17:12
1445
3

Ангелина Калинина – Оливия Гадецки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Хертогенбосе

07 июня 2022, 17:00 | Обновлено 07 июня 2022, 17:12
1445
3
Ангелина Калинина – Оливия Гадецки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

7 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№35 WTA) начнет выступления на травяном турнире WTA 250 в Нидерландах.
 
В первом круге основы украинка сразится против Оливии Гадецки из Австралии (№166 WTA). Время начала поединка – 17:10 по Киеву.

Ранее теннисистки между собой не играли.
 
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Екатерины Александровой (№30 WTA).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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romeoboss
Ось вам пріплилі все у другому сеті зминилось що
за хрень. Калініну як підміни-
ли що трапилось. Але вже 3
партія. Дивимось!
Ответить
0
Александр Ад
У наших весь час проблеми зі своею подачою на сет
Ответить
0
Spectra
Вот топ-1 Украины! Очень надеюсь что и кацапку уничтожит!
Ответить
-1
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