Ангелина Калинина – Оливия Гадецки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№35 WTA) начнет выступления на травяном турнире WTA 250 в Нидерландах.



В первом круге основы украинка сразится против Оливии Гадецки из Австралии (№166 WTA). Время начала поединка – 17:10 по Киеву.

Ранее теннисистки между собой не играли.



В следующем раунде победительница встречи сыграет против Екатерины Александровой (№30 WTA).

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