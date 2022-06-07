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  4. ВИДЕО. Довбик в АПЛ, претенденты на Зинченко, ставим на Италию
Лига наций
07 июня 2022, 16:34 | Обновлено 07 июня 2022, 16:57
372
0

ВИДЕО. Довбик в АПЛ, претенденты на Зинченко, ставим на Италию

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

07 июня 2022, 16:34 | Обновлено 07 июня 2022, 16:57
372
0
ВИДЕО. Довбик в АПЛ, претенденты на Зинченко, ставим на Италию
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Интер может арендовать Лукаку у Челси на 2 года
2. Новичок АПЛ предложит почти 12 млн евро за Довбика
3. Ливерпуль отклонил предложение Баварии по трансферу Мане
4. Арсенал и Вест Хэм активизировались в вопросе трансфера Зинченко
5. Прогноз матча Италия - Венгрия

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

 

 

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Источник Sport.ua
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