Лига наций07 июня 2022, 16:34 | Обновлено 07 июня 2022, 16:57
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ВИДЕО. Довбик в АПЛ, претенденты на Зинченко, ставим на Италию
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
07 июня 2022, 16:34 | Обновлено 07 июня 2022, 16:57
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1. Интер может арендовать Лукаку у Челси на 2 года
2. Новичок АПЛ предложит почти 12 млн евро за Довбика
3. Ливерпуль отклонил предложение Баварии по трансферу Мане
4. Арсенал и Вест Хэм активизировались в вопросе трансфера Зинченко
5. Прогноз матча Италия - Венгрия
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