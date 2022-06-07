Другие новости07 июня 2022, 16:36 | Обновлено 07 июня 2022, 17:08
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Мини-футбол. Украина – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч третьего тура Евро-2022 по мини-футболу
07 июня 2022, 16:36 | Обновлено 07 июня 2022, 17:08
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Сегодня, 7 июня сборная Украины на Евро-2022 по мини-футболу в Словакии сыграет с командой Португалии. Начало матча – в 22:45 по Киеву.
Смотрите прямую трансляцию матча на нашем сайте:
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