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07 июня 2022, 16:36 | Обновлено 07 июня 2022, 17:08
797
0

Мини-футбол. Украина – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч третьего тура Евро-2022 по мини-футболу

07 июня 2022, 16:36 | Обновлено 07 июня 2022, 17:08
797
0
Мини-футбол. Украина – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 7 июня сборная Украины на Евро-2022 по мини-футболу в Словакии сыграет с командой Португалии. Начало матча – в 22:45 по Киеву.

Смотрите прямую трансляцию матча на нашем сайте:

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Источник Sport.ua
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