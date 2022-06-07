ФОТО. Тоттенхэм презентовал новую домашнюю форму

Лондонский «Тоттенхэм» опубликовал фотографии домашней формы на сезон-2022/23.

Техническим спонсором команды является Nike. Отличительной особенностью экипировки стали воротник и манжеты, выполненные из полос темно-синего и салатового цветов.

«Тоттенхэм» завершил сезон-2021/22 на четвертом месте в АПЛ и сыграет в Лиге чемпионов.