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  4. ФОТО. Тоттенхэм презентовал новую домашнюю форму
Англия
07 июня 2022, 16:40 |
417
0

ФОТО. Тоттенхэм презентовал новую домашнюю форму

Воротник и манжеты выполнены из полос темно-синего и салатового цветов

07 июня 2022, 16:40 |
417
0
ФОТО. Тоттенхэм презентовал новую домашнюю форму
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Тоттенхэм» опубликовал фотографии домашней формы на сезон-2022/23.

Техническим спонсором команды является Nike. Отличительной особенностью экипировки стали воротник и манжеты, выполненные из полос темно-синего и салатового цветов.

«Тоттенхэм» завершил сезон-2021/22 на четвертом месте в АПЛ и сыграет в Лиге чемпионов.

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Источник Sport.ua
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