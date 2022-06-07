Англия07 июня 2022, 16:40 |
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ФОТО. Тоттенхэм презентовал новую домашнюю форму
Воротник и манжеты выполнены из полос темно-синего и салатового цветов
07 июня 2022, 16:40 |
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Лондонский «Тоттенхэм» опубликовал фотографии домашней формы на сезон-2022/23.
Техническим спонсором команды является Nike. Отличительной особенностью экипировки стали воротник и манжеты, выполненные из полос темно-синего и салатового цветов.
«Тоттенхэм» завершил сезон-2021/22 на четвертом месте в АПЛ и сыграет в Лиге чемпионов.
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