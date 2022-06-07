Германия07 июня 2022, 16:14 | Обновлено 07 июня 2022, 16:19
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Шальке объявил имя нового главного тренера
Гельзенкирхенский клуб возглавил Франк Крамер
07 июня 2022, 16:14 | Обновлено 07 июня 2022, 16:19
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«Шальке» объявил о назначении нового главного тренера. Им стал Франк Крамер, сменивший исполняющего обязанности главного тренера Майка Бюскенса.
Специалист поставил подпись под двухлетним контрактом. Перед ним стоит задача не допустить вылета вернувшегося в Бундеслигу клуба из высшего дивизиона.
Последним местом работы Крамера была «Арминия», откуда он был уволен в апреле 2022 года. Он также работал под руководством спортивного директора «Шальке» Рувена Шредера в «Гройтер Фюрт».
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