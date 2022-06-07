Другие новости07 июня 2022, 15:49 |
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Сборная Украины по мини-футболу разгромила Турцию на Евро-2022
Украинская команда одержала вторую победу подряд
07 июня 2022, 15:49 |
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Вчера сборная Украины по мини-футболу во втором туре Евро-2022 в Словакии разгромила Турцию со счетом 6:1.
Украина – Турция – 6:1
Голы: Мельник, 14, Пантелейчук, 16, 30, Тменов, 23, Цой, 25, Ищенко, 46 – Юлген, 18
Ранее в первом туре Украина обыграла Венгрию со счетом 2:0 благодаря голам Дмитрия Бровко и Романа Бакума. Свой следующий матч украинцы проведут сегодня, 7 июня против Португалии. Начало – в 22:45 по Киеву.
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