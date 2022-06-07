Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Украины по мини-футболу разгромила Турцию на Евро-2022
Другие новости
07 июня 2022, 15:49 |
759
0

Сборная Украины по мини-футболу разгромила Турцию на Евро-2022

Украинская команда одержала вторую победу подряд

07 июня 2022, 15:49 |
759
0
Сборная Украины по мини-футболу разгромила Турцию на Евро-2022
emfeuro.eu

Вчера сборная Украины по мини-футболу во втором туре Евро-2022 в Словакии разгромила Турцию со счетом 6:1.

Украина – Турция – 6:1
Голы: Мельник, 14, Пантелейчук, 16, 30, Тменов, 23, Цой, 25, Ищенко, 46 – Юлген, 18

Ранее в первом туре Украина обыграла Венгрию со счетом 2:0 благодаря голам Дмитрия Бровко и Романа Бакума. Свой следующий матч украинцы проведут сегодня, 7 июня против Португалии. Начало – в 22:45 по Киеву.

По теме:
Мини-футбол. Украина – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Йожеф САБО: «Милевский пропил свое мастерство. Какая сборная?»
«Милевскому рано вешать бутсы на гвоздь. Общались с ним еще полгода назад»
сборная Украины по мини-футболу чемпионат Европы по мини-футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Понятно, что мне не предложат возглавить сборную»
Футбол | 07 июня 2022, 12:05 5
Мирон МАРКЕВИЧ: «Понятно, что мне не предложат возглавить сборную»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Понятно, что мне не предложат возглавить сборную»

Специалист считает, что Петраков должен и далее работать с национальной командой

Генштаб ВСУ: «Украинская авиация нанесла удары по врагу на Херсонщине»
Война | 07 июня 2022, 08:09 0
Генштаб ВСУ: «Украинская авиация нанесла удары по врагу на Херсонщине»
Генштаб ВСУ: «Украинская авиация нанесла удары по врагу на Херсонщине»

Свежая сводка генерального штаба

МАРКЕВИЧ: «Однозначно надо потихоньку омолаживать состав сборной Украины»
Футбол | 07.06.2022, 11:08
МАРКЕВИЧ: «Однозначно надо потихоньку омолаживать состав сборной Украины»
МАРКЕВИЧ: «Однозначно надо потихоньку омолаживать состав сборной Украины»
В Шахтере сообщили, что продают Маркоса за 8 млн, хотя рассчитывали на 40
Футбол | 07.06.2022, 10:39
В Шахтере сообщили, что продают Маркоса за 8 млн, хотя рассчитывали на 40
В Шахтере сообщили, что продают Маркоса за 8 млн, хотя рассчитывали на 40
Ассистент Де Дзерби в Шахтере может войти в штаб Аллегри в Ювентусе
Футбол | 07.06.2022, 10:16
Ассистент Де Дзерби в Шахтере может войти в штаб Аллегри в Ювентусе
Ассистент Де Дзерби в Шахтере может войти в штаб Аллегри в Ювентусе
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ПЕТРАКОВ: «Не хватило забитого гола. В раздевалке стоит гробовая тишина»
ПЕТРАКОВ: «Не хватило забитого гола. В раздевалке стоит гробовая тишина»
05.06.2022, 22:00 14
Футбол
Реванш Надаля, рекорд Свёнтек, полуфинал Киченок и декацапизация от Чилича
Реванш Надаля, рекорд Свёнтек, полуфинал Киченок и декацапизация от Чилича
06.06.2022, 21:30
Теннис
«Это серый момент на восприятие арбитра». Судья оценил фол против Ярмоленко
«Это серый момент на восприятие арбитра». Судья оценил фол против Ярмоленко
05.06.2022, 21:45 25
Футбол
Решение принято. Павелко рассказал, когда начнется чемпионат Украины
Решение принято. Павелко рассказал, когда начнется чемпионат Украины
05.06.2022, 16:15 18
Футбол
Алекс ВЕЛИКИХ: «Очередное неуважение к сборной Украины»
Алекс ВЕЛИКИХ: «Очередное неуважение к сборной Украины»
06.06.2022, 13:22 6
Футбол
Бриллиантовая лига. У Магучих снова золото, Геращенко завоевала серебро
Бриллиантовая лига. У Магучих снова золото, Геращенко завоевала серебро
05.06.2022, 22:14 1
Другие виды
Жена Усика: «Слишком сильно деньги поломали ценности людей»
Жена Усика: «Слишком сильно деньги поломали ценности людей»
06.06.2022, 15:42 7
Бокс
ВИДЕО. Победный прыжок Магучих на 1.96 на этапе Бриллиантовой лиги
ВИДЕО. Победный прыжок Магучих на 1.96 на этапе Бриллиантовой лиги
06.06.2022, 05:15
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем