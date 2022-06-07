Сборная Украины по мини-футболу разгромила Турцию на Евро-2022

Вчера сборная Украины по мини-футболу во втором туре Евро-2022 в Словакии разгромила Турцию со счетом 6:1.

Украина – Турция – 6:1

Голы: Мельник, 14, Пантелейчук, 16, 30, Тменов, 23, Цой, 25, Ищенко, 46 – Юлген, 18

Ранее в первом туре Украина обыграла Венгрию со счетом 2:0 благодаря голам Дмитрия Бровко и Романа Бакума. Свой следующий матч украинцы проведут сегодня, 7 июня против Португалии. Начало – в 22:45 по Киеву.