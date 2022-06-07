Белотти может перейти в Монако

Нападающий «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти является трансферной целью «Монако».

Действующий контракт Белотти с туринским клубом истекает 30 июня, и стороны не договорились о его продлении. Скорее всего, 28-летний футболист покинет команду на правах свободного агента.

«Монако» заинтересован в том, чтобы подписать итальянца на правах бесплатного трансфера.

28-летний Белотти забил 8 голов в 16 матчах Серии А в прошлом сезоне.