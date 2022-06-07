Франция07 июня 2022, 15:45 | Обновлено 07 июня 2022, 16:00
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Белотти может перейти в Монако
Итальянский форвард вскоре должен стать свободным агентом
07 июня 2022, 15:45 | Обновлено 07 июня 2022, 16:00
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Нападающий «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти является трансферной целью «Монако».
Действующий контракт Белотти с туринским клубом истекает 30 июня, и стороны не договорились о его продлении. Скорее всего, 28-летний футболист покинет команду на правах свободного агента.
«Монако» заинтересован в том, чтобы подписать итальянца на правах бесплатного трансфера.
28-летний Белотти забил 8 голов в 16 матчах Серии А в прошлом сезоне.
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