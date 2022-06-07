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  4. Белотти может перейти в Монако
Франция
07 июня 2022, 15:45 | Обновлено 07 июня 2022, 16:00
98
0

Белотти может перейти в Монако

Итальянский форвард вскоре должен стать свободным агентом

07 июня 2022, 15:45 | Обновлено 07 июня 2022, 16:00
98
0
Белотти может перейти в Монако
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Белотти

Нападающий «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти является трансферной целью «Монако».

Действующий контракт Белотти с туринским клубом истекает 30 июня, и стороны не договорились о его продлении. Скорее всего, 28-летний футболист покинет команду на правах свободного агента.

«Монако» заинтересован в том, чтобы подписать итальянца на правах бесплатного трансфера.

28-летний Белотти забил 8 голов в 16 матчах Серии А в прошлом сезоне.

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Андреа Белотти Монако Торино трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1
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Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
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