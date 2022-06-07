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  4. Сергей СИДОРЧУК: «После игры в Кардиффе болезненные ощущения»
Лига наций
07 июня 2022, 15:21 |
205
0

Сергей СИДОРЧУК: «После игры в Кардиффе болезненные ощущения»

Хавбек сборной Украины – о подготовке к Лиге наций

07 июня 2022, 15:21 |
205
0
Сергей СИДОРЧУК: «После игры в Кардиффе болезненные ощущения»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал о подготовке к матчам Лиги наций:

«Начинаем новый турнир. Тренерским штабом была поставлена задача – вернуться в Лигу А. Будем начинать это делать. Те, кто играл с Уэльсом, отдыхали, а мы немного потренировались и провели тактическую работу.

После игры в Кардиффе болезненные ощущения, еще ничего не закончилось – рана кровоточит. Чем прекрасен футбол, так это тем, что у тебя всегда есть второй шанс. После поединка с Уэльсом в раздевалке была такая обстановка, которую я не видел за всю свою футбольную жизнь. Тяжелая атмосфера, тишина. Но потом мы увидели в соцсетях, что говорили и писали люди. Стало легче это переносить.

Что нам помешало забить Уэльсу? Только голкипер, я считаю. Посмотрели статистику, посмотрели в повторе моменты. Только голкипер. Что касается не назначенного пенальти — я думаю, он был. Однако что было — то и было. Я считаю, что арбитру уже досталось от наших болельщиков.

Ребята поддержали Андрея Ярмоленко. Ему уже легче, но еще нужно время, чтобы восстановиться и отойти морально от того поединка. Он — наш лидер. Мы ему поможем. Двигаемся вперед».

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Сергей Сидорчук сборная Украины по футболу Лига наций Уэльс - Украина ЧМ-2022 по футболу
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Источник Украинская ассоциация футбола
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