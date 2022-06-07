Английская Премьер-лига в ближайшее время разорвет контракт с Матч ТВ

Английская Премьер-лига не будет доступна для показа в россии в сезоне 2022/23.

Как сообщает английская пресса, АПЛ разорвет контракт с вещателем «Матч ТВ».

9 июня руководство лиги проведет экстренное собрание, на котором примет решение об отказе транслировать футбол в стране, которая с войной напала на Украину.

Напомним, после вторжения рф в Украину АПЛ прекратила трансляции чемпионата в россии.