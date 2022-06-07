Англия07 июня 2022, 11:50 |
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Английская Премьер-лига в ближайшее время разорвет контракт с Матч ТВ
В россии АПЛ показывать не будут
07 июня 2022, 11:50 |
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Английская Премьер-лига не будет доступна для показа в россии в сезоне 2022/23.
Как сообщает английская пресса, АПЛ разорвет контракт с вещателем «Матч ТВ».
9 июня руководство лиги проведет экстренное собрание, на котором примет решение об отказе транслировать футбол в стране, которая с войной напала на Украину.
Напомним, после вторжения рф в Украину АПЛ прекратила трансляции чемпионата в россии.
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