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  4. Английская Премьер-лига в ближайшее время разорвет контракт с Матч ТВ
Англия
07 июня 2022, 11:50 |
165
0

Английская Премьер-лига в ближайшее время разорвет контракт с Матч ТВ

В россии АПЛ показывать не будут

07 июня 2022, 11:50 |
165
0
Английская Премьер-лига в ближайшее время разорвет контракт с Матч ТВ
АПЛ

Английская Премьер-лига не будет доступна для показа в россии в сезоне 2022/23.

Как сообщает английская пресса, АПЛ разорвет контракт с вещателем «Матч ТВ». 

9 июня руководство лиги проведет экстренное собрание, на котором примет решение об отказе транслировать футбол в стране, которая с войной напала на Украину.

Напомним, после вторжения рф в Украину АПЛ прекратила трансляции чемпионата в россии.

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Источник Daily Mail
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