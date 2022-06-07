СИДОРЧУК: «Только сейчас начинаем жить. Будет что рассказать своим детям»

Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал о том, что его больше всего удивило во время благотворительного европейского турне киевского клуба.

«Удивило очень многое. Мы сейчас сидим с ребятами и общаемся на эти темы. Я говорю, что только сейчас начинаем жить и будет что рассказать своим детям. Раньше, когда садился дедушка, рассказывал о каких-то историях, а ты жил и думал, что не будет, что рассказать. А сейчас такой колорит историй собрался за эти месяцы, что это очень тяжело, и ты думаешь, лучше бы их не было.

Первое, что запомнилось - это матч «Динамо» в Варшаве. Мы поехали за день до матча в лагерь беженцев. Это в прошлом завод с цехами. Три-четыре цеха и просто кровати-раскладушки стоят рядом друг с другом. Там где-то четыре-пять тысяч людей живет. Из них более пятидесяти процентов – дети. Специфический запах. И мы зашли, купили для детей игрушки, какие-то конфеты. Когда приходишь, ты видишь, что ты здоровый человек, и на тебя смотрят дети. Нас было семь футболистов, и наши звезды украинской эстрады. Дети подходят, обнимают тебя. Ты понимаешь, что они скучают по своим родителям, по своему папе, брату, мужчинам. Это было очень тяжело.

Что касается перформансов, то сборную и клуб, где бы мы ни играли, принимали очень хорошо. Мне почему-то запомнился матч в Дортмунде. Они постоянно поддерживали «Динамо». Их трибуна, которая находится за воротами, весь матч кричала: «Динамо Киев», - сказал Сидорчук.