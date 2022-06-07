Лига наций07 июня 2022, 07:21 | Обновлено 07 июня 2022, 07:27
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Арнаутович – третий австриец, который провел 100 матчей за сборную
Марко вписал свое имя в историю национальной команды
07 июня 2022, 07:21 | Обновлено 07 июня 2022, 07:27
202
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В Вене состоялся матч второго тура Лиги наций между Австрией и Данией (1:2).
В перерыве у австрийцев состоялись 3 замены. Одной из них стал выход на поле Марко Арнаутовича вместо Деяна Любичича.
Для Арнаутовича матч стал 100-м за сборную Австрии. Он – третий австрийский футболист, кому покорилась данная отметка. До него это удавалось лишь Андреасу Херцогу и Александру Драговичу.
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