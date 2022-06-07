7 июня в 20:30 в Дублине состоится пресс-конференция главного тренера сборной Украины Александра Петракова и игрока команды.

После пресс-конференции, в 21:00 по Киеву, начнется официальная тренировка национальной команды, которая будет открыта для представителей СМИ.

На следующий день, 8 июня, сборная Украины проведет стартовый для себя матч Лиги наций против команды Ирландии.

Пресс-конференция Петракова в Дублине. Смотреть онлайн. LIVE трансляция