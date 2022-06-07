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Лига наций
07 июня 2022, 06:23 | Обновлено 07 июня 2022, 06:29
128
0

Пресс-конференция Петракова в Дублине. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 июня в 20:30 пройдет пресс-конференция наставника сборной Украины

07 июня 2022, 06:23 | Обновлено 07 июня 2022, 06:29
128
0
Пресс-конференция Петракова в Дублине. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ. Александр Петраков

7 июня в 20:30 в Дублине состоится пресс-конференция главного тренера сборной Украины Александра Петракова и игрока команды. 

После пресс-конференции, в 21:00 по Киеву, начнется официальная тренировка национальной команды, которая будет открыта для представителей СМИ.

На следующий день, 8 июня, сборная Украины проведет стартовый для себя матч Лиги наций против команды Ирландии.

Пресс-конференция Петракова в Дублине. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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