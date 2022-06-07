Испания07 июня 2022, 04:55 |
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Реал согласовал трансфер Тчуамени. Сумма сделки – 80 млн евро
Мадридский клуб усилится молодым хавбеком
07 июня 2022, 04:55 |
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«Реал» и «Монако» договорились о трансфере полузащитника Орельена Тчуамени.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, стороны согласовали трансфер 22-летнего игрока сборной Франции. За Тчуамени «Реал» заплатит 80 млн евро + бонусы.
Игрок подпишет пятилетний контракт.
В этом сезоне Тчуамени сыграл 35 матчей в чемпионате Франции, забил 3 мяча и сделал 2 ассиста.
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