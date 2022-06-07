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  4. Реал согласовал трансфер Тчуамени. Сумма сделки – 80 млн евро
Испания
07 июня 2022, 04:55 |
117
0

Реал согласовал трансфер Тчуамени. Сумма сделки – 80 млн евро

Мадридский клуб усилится молодым хавбеком

07 июня 2022, 04:55 |
117
0
Реал согласовал трансфер Тчуамени. Сумма сделки – 80 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» и «Монако» договорились о трансфере полузащитника Орельена Тчуамени.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, стороны согласовали трансфер 22-летнего игрока сборной Франции. За Тчуамени «Реал» заплатит 80 млн евро + бонусы.

Игрок подпишет пятилетний контракт.

В этом сезоне Тчуамени сыграл 35 матчей в чемпионате Франции, забил 3 мяча и сделал 2 ассиста.

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Монако трансферы Реал Мадрид Орельен Тчуамени
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Источник твиттер Николо Скиры
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