Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Меня увольняют каждую неделю. Я один из лучших»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о слухах своего скорого увольнения из клуба.

«Ходит много слухов, однако у меня еще год контракта с клубом. Меня увольняют каждую неделю. Чтобы работать в ПСЖ, нужно быть великим тренером. После полутора лет работы в клубе могу сказать, что я один из лучших», - сказал Почеттино.

Ранее сообщалось, что ПСЖ может возглавить Жозе Моуриньо.