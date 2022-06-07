Франция07 июня 2022, 03:34 |
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Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Меня увольняют каждую неделю. Я один из лучших»
Аргентинский специалист уверен, что останется в ПСЖ
07 июня 2022, 03:34 |
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Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о слухах своего скорого увольнения из клуба.
«Ходит много слухов, однако у меня еще год контракта с клубом. Меня увольняют каждую неделю. Чтобы работать в ПСЖ, нужно быть великим тренером. После полутора лет работы в клубе могу сказать, что я один из лучших», - сказал Почеттино.
Ранее сообщалось, что ПСЖ может возглавить Жозе Моуриньо.
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