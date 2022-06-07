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  4. Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Меня увольняют каждую неделю. Я один из лучших»
Франция
07 июня 2022, 03:34 |
19
0

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Меня увольняют каждую неделю. Я один из лучших»

Аргентинский специалист уверен, что останется в ПСЖ

07 июня 2022, 03:34 |
19
0
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Меня увольняют каждую неделю. Я один из лучших»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о слухах своего скорого увольнения из клуба.

«Ходит много слухов, однако у меня еще год контракта с клубом. Меня увольняют каждую неделю. Чтобы работать в ПСЖ, нужно быть великим тренером. После полутора лет работы в клубе могу сказать, что я один из лучших», - сказал Почеттино.

Ранее сообщалось, что ПСЖ может возглавить Жозе Моуриньо.

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Источник RMC Sport
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