ПСЖ и Реал нацелились на хорватского хавбека Ренна
Ловро Майер вскоре может пойти на повышение
Хорватский полузащитник «Ренна» Ловро Майер попал в сферу интересов ПСЖ и «Реала».
Как отмечает источник, мадридский «Реал» рассматривает Майера как потенциальную замену для другого хорватского игрока Луки Модрича.
С другой стороны, новый спортивный директор парижан Луис Кампос является давним поклонником 24-летнего игрока сборной Хорватии.
В минувшем сезоне Ловро Майер провел за французский клуб 49 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 13 результативных передач.
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