ПСЖ и Реал нацелились на хорватского хавбека Ренна

Хорватский полузащитник «Ренна» Ловро Майер попал в сферу интересов ПСЖ и «Реала».

Как отмечает источник, мадридский «Реал» рассматривает Майера как потенциальную замену для другого хорватского игрока Луки Модрича.

С другой стороны, новый спортивный директор парижан Луис Кампос является давним поклонником 24-летнего игрока сборной Хорватии.

В минувшем сезоне Ловро Майер провел за французский клуб 49 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 13 результативных передач.