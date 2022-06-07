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  4. ПСЖ и Реал нацелились на хорватского хавбека Ренна
Франция
07 июня 2022, 03:17 |
36
0

ПСЖ и Реал нацелились на хорватского хавбека Ренна

Ловро Майер вскоре может пойти на повышение

07 июня 2022, 03:17 |
36
0
ПСЖ и Реал нацелились на хорватского хавбека Ренна
Getty Images/Global Images Ukraine

Хорватский полузащитник «Ренна» Ловро Майер попал в сферу интересов ПСЖ и «Реала».

Как отмечает источник, мадридский «Реал» рассматривает Майера как потенциальную замену для другого хорватского игрока Луки Модрича.

С другой стороны, новый спортивный директор парижан Луис Кампос является давним поклонником 24-летнего игрока сборной Хорватии.

В минувшем сезоне Ловро Майер провел за французский клуб 49 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 13 результативных передач.

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Источник Get French Football News
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