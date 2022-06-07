Во вторник, 7-го июня, состоится поединок 3-го тура группового этапа квалификации чемпионата Европы U-19 в рамках группы 6, в котором сразятся Украина U-19 и Нидерланды U-19. Матч пройдет в Роттердаме (Нидерланды), на поле стадиона «Варкеноорд», начало в 20:00.

Команда Владимира Езерского уже сделала два шага для того, чтобы попасть на предстоящий международный форум в Словении, однако именно в игре против Нидерландов окончательно решится судьба единственной путевки от нашей отборочной группы. Прямые конкуренты – сербы – имеют столько же очков в своем активе, сколько и мы – по 4, однако забили на гол меньше. Стало быть, от игры против последней команды квартета мы ждем результата не хуже, чем сыграют в параллельной игре против Норвегии наши противники.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-19 – Нидерланды U-19. За ходом матча можно следить по этой ссылке.