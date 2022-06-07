Евро-2023 U-21. Ротаню надо обыграть Францию с разницей в 6 мячей
Задание выглядит невыполнимым, поэтому сине-желтые сыграют в плей-офф
В квалификации Евро-2023 U-21 украинская молодежка все еще имеет призрачные шансы обогнать Францию, чтобы финишировать на первой позиции.
6 июня Франция ожидаемо в гостям победила команду Армении (4:1). Теперь команде Руслана Ротаня надо выиграть личную встречу во Франции (9 июня), причем с разницей в 6 мячей или больше. А затем одолеть Армению (12 июня).
При равенстве очков во Франции будет преимущество над Украиной за счет личной встречи (5:0). Но выиграть у французов с разницей в 6 мячей – что-то из разряда невероятного. Поэтому команде Ротаня явно придется играть в плей-офф.
Первое место дает пропуск в финальный раунд. Команды, занявшие вторые места, выйдут в плей-офф (кроме лучшей из них, которая квалифицируется сразу).
Шансов стать лучшей второй командой у сине-желтых тоже мало, так как в одной из групп Швейцария и Нидерланды идут дружно на очень высоких показателях очков для рейтинга вторых команд.
Квалификация Евро-2023 U-21
Матчи 6 июня
- Кипр U21 – Греция U21 – 3:0
- Ирландия U21 – Черногория U21 – 3:1
- Люксембург U21 – Италия U21 – 0:3
- Армения U21 – Франция U21 – 1:4
Группа H
Оставшиеся матчи
- 07.06.2022. Фарерские острова U21 – Сербия U21
- 09.06.2022. Украина U21 – Франция U21
- 12.06.2022. Армения U21 – Украина U21
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