Евро-2023 U-21. Ротаню надо обыграть Францию с разницей в 6 мячей

В квалификации Евро-2023 U-21 украинская молодежка все еще имеет призрачные шансы обогнать Францию, чтобы финишировать на первой позиции.

6 июня Франция ожидаемо в гостям победила команду Армении (4:1). Теперь команде Руслана Ротаня надо выиграть личную встречу во Франции (9 июня), причем с разницей в 6 мячей или больше. А затем одолеть Армению (12 июня).

При равенстве очков во Франции будет преимущество над Украиной за счет личной встречи (5:0). Но выиграть у французов с разницей в 6 мячей – что-то из разряда невероятного. Поэтому команде Ротаня явно придется играть в плей-офф.

Первое место дает пропуск в финальный раунд. Команды, занявшие вторые места, выйдут в плей-офф (кроме лучшей из них, которая квалифицируется сразу).

Шансов стать лучшей второй командой у сине-желтых тоже мало, так как в одной из групп Швейцария и Нидерланды идут дружно на очень высоких показателях очков для рейтинга вторых команд.

Квалификация Евро-2023 U-21

Матчи 6 июня

Кипр U21 – Греция U21 – 3:0

Ирландия U21 – Черногория U21 – 3:1

Люксембург U21 – Италия U21 – 0:3

Армения U21 – Франция U21 – 1:4

Группа H

Оставшиеся матчи