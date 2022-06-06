В Барселоне установили потолок зарплат
Клуб борется с тяжелым финансовым положением
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта принял решение установить в клубе потолок зарплат. Планка установлена на отметке в 10 миллионов евро в год.
Игроков «Барселоны», чья зарплата составляет больше 10 миллионов евро в год, попросят пойти на понижение зарплаты.
Из-за установленного потолка зарплаты «Барселона» уже не смогла подписать Антонио Рюдигера и Мохамеда Салаха. Первый пошел в «Реал» на зарплату в 12 миллионов в год, а второй требовал 17 миллионов евро в год.
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