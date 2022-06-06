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Испания
06 июня 2022, 23:41 |
786
0

В Барселоне установили потолок зарплат

Клуб борется с тяжелым финансовым положением

06 июня 2022, 23:41 |
786
0
В Барселоне установили потолок зарплат
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта принял решение установить в клубе потолок зарплат. Планка установлена на отметке в 10 миллионов евро в год.

Игроков «Барселоны», чья зарплата составляет больше 10 миллионов евро в год, попросят пойти на понижение зарплаты.

Из-за установленного потолка зарплаты «Барселона» уже не смогла подписать Антонио Рюдигера и Мохамеда Салаха. Первый пошел в «Реал» на зарплату в 12 миллионов в год, а второй требовал 17 миллионов евро в год.

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Источник AS
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