Итоги дня Лиги наций: раздел очков в Сплите, неожиданное поражение Словакии
6 июня в нескольких группах прошли матчи второго тура Лиги наций
6 июня прошли матчи второго тура Лиги наций. Вечером состоялись два поединка в Лиге A.
Сборная Хорватии в Сплите на стадионе «Полюд» сыграла вничью с Францией (1:1). Обе команды набрали по 1 очку.
Другой матч группы между Австрией и Данией (у которых по 3 очка после первого тура) начался с опозданием в 1,5 часа из-за проблем с электричеством на стадионе.
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Лига наций A
- 21:45. Хорватия – Франция – 1:1
- 23:15. Австрия – Дания – продолжается
Лига наций B
- 21:45. Исландия – Албания – 1:1
Лига наций C
- 21:45. Беларусь – Азербайджан – 0:0
- 21:45. Словакия – Казахстан – 0:1
Лига наций D
- 19:00. Латвия – Лихтенштейн – 1:0
- 21:45. Андорра – Молдова – 0:0
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