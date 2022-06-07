Итоги дня Лиги наций: раздел очков в Сплите, неожиданное поражение Словакии

6 июня прошли матчи второго тура Лиги наций. Вечером состоялись два поединка в Лиге A.

Сборная Хорватии в Сплите на стадионе «Полюд» сыграла вничью с Францией (1:1). Обе команды набрали по 1 очку.

Другой матч группы между Австрией и Данией (у которых по 3 очка после первого тура) начался с опозданием в 1,5 часа из-за проблем с электричеством на стадионе.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Лига наций A

21:45. Хорватия – Франция – 1:1

23:15. Австрия – Дания – продолжается

Лига наций B

21:45. Исландия – Албания – 1:1

Лига наций C

21:45. Беларусь – Азербайджан – 0:0

21:45. Словакия – Казахстан – 0:1

Лига наций D