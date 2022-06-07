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  4. Итоги дня Лиги наций: раздел очков в Сплите, неожиданное поражение Словакии
Лига наций
07 июня 2022, 00:27 | Обновлено 07 июня 2022, 00:28
186
0

Итоги дня Лиги наций: раздел очков в Сплите, неожиданное поражение Словакии

6 июня в нескольких группах прошли матчи второго тура Лиги наций

07 июня 2022, 00:27 | Обновлено 07 июня 2022, 00:28
186
0
Итоги дня Лиги наций: раздел очков в Сплите, неожиданное поражение Словакии
УЕФА

6 июня прошли матчи второго тура Лиги наций. Вечером состоялись два поединка в Лиге A.

Сборная Хорватии в Сплите на стадионе «Полюд» сыграла вничью с Францией (1:1). Обе команды набрали по 1 очку.

Другой матч группы между Австрией и Данией (у которых по 3 очка после первого тура) начался с опозданием в 1,5 часа из-за проблем с электричеством на стадионе.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Лига наций A

  • 21:45. Хорватия – Франция – 1:1
  • 23:15. Австрия – Дания – продолжается

Лига наций B

  • 21:45. Исландия – Албания – 1:1

Лига наций C

  • 21:45. Беларусь – Азербайджан – 0:0
  • 21:45. Словакия – Казахстан – 0:1

Лига наций D

  • 19:00. Латвия – Лихтенштейн – 1:0
  • 21:45. Андорра – Молдова – 0:0

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Источник Sport.ua
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