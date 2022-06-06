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  4. Гарет САУТГЕЙТ: «Для меня Германия и Бразилия остаются эталоном»
Лига наций
06 июня 2022, 21:44 |
77
0

Гарет САУТГЕЙТ: «Для меня Германия и Бразилия остаются эталоном»

Наставник сборной Англии – о матче против Германии

06 июня 2022, 21:44 |
77
0
Гарет САУТГЕЙТ: «Для меня Германия и Бразилия остаются эталоном»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Германии (7 июня):

«Для меня Германия и Бразилия до сих пор остаются эталоном тех стран, которые регулярно и стабильно побеждают в турнирах. Нужно уважать футбольную историю Германии и её нынешнюю силу.

Завтрашний матч прекрасно нам подходит, именно такой экзамен нам и нужен. Это будет отличная проверка того, на каком этапе мы находимся — но этот матч не даст ответа на вопрос, какими мы будем через пять месяцев. Если мы победим завтра, это не будет означать, что и через пять месяцев всё будет отлично. За это время многое произойдёт.

Даже когда мы дошли до полуфинала чемпионата мира 2018 года, а это была одна из труднейших задач, оставался вопрос, способны ли мы обыгрывать более крупные команды? С тех пор мы победили Испанию, Бельгию и Германию. Мы начинаем добиваться нужных результатов в таких играх и продолжим над этим работать».

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Источник Sky Sports
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