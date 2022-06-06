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Италия
06 июня 2022, 20:27 |
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Севилья и Галатасарай интересуются форвардом Интера

Алексис Санчес покинет клуб летом

06 июня 2022, 20:27 |
8
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Севилья и Галатасарай интересуются форвардом Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Санчес

«Севилья» и «Галатасарай» проявляют интерес к форварду «Интера» Алексису Санчесу. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

Контракт Санчеса с «Интером» действует до лета 2023 года, но, скорее всего, форвард покинет клуб уже нынешним летом. Миланский клуб хочет разгрузить зарплатную ведомость, и Санчес с зарплатой в более чем 7 миллионов евро в год – одна из главных кандидатур «на выход». Стороны могут расторгнуть контракт.

Санчес выступает за «Интер» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне на счету 33-летнего чилийца 9 голов и 5 ассистов в 39 матчах за «Интер» во всех турнирах.

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