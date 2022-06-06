Севилья и Галатасарай интересуются форвардом Интера

«Севилья» и «Галатасарай» проявляют интерес к форварду «Интера» Алексису Санчесу. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

Контракт Санчеса с «Интером» действует до лета 2023 года, но, скорее всего, форвард покинет клуб уже нынешним летом. Миланский клуб хочет разгрузить зарплатную ведомость, и Санчес с зарплатой в более чем 7 миллионов евро в год – одна из главных кандидатур «на выход». Стороны могут расторгнуть контракт.

Санчес выступает за «Интер» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне на счету 33-летнего чилийца 9 голов и 5 ассистов в 39 матчах за «Интер» во всех турнирах.