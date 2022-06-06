Франция06 июня 2022, 17:56 | Обновлено 06 июня 2022, 18:00
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Мауро ИКАРДИ: «Хочу и готов остаться в ПСЖ»
Аргентинский форвард заявил, что не собирается покидать парижан
06 июня 2022, 17:56 | Обновлено 06 июня 2022, 18:00
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Нападающий ПСЖ и национальной сборной Аргентины Мауро Икарди заявил, что не собирается покидать французский клуб, несмотря на слухи об уходе.
«У меня действующий контракт еще на два года. Я знаю, что будет с моей карьерой в ближайшем будущем. И не обращаю внимания на то, что пишут журналисты. Хочу и готов остаться в ПСЖ», - написал Икарди.
В прошедшем сезоне Икарди провел за ПСЖ 30 матчей и забил 5 мячей.
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