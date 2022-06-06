Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мауро ИКАРДИ: «Хочу и готов остаться в ПСЖ»
Франция
06 июня 2022, 17:56 | Обновлено 06 июня 2022, 18:00
101
0

Мауро ИКАРДИ: «Хочу и готов остаться в ПСЖ»

Аргентинский форвард заявил, что не собирается покидать парижан

06 июня 2022, 17:56 | Обновлено 06 июня 2022, 18:00
101
0
Мауро ИКАРДИ: «Хочу и готов остаться в ПСЖ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мауро Икарди

Нападающий ПСЖ и национальной сборной Аргентины Мауро Икарди заявил, что не собирается покидать французский клуб, несмотря на слухи об уходе.

«У меня действующий контракт еще на два года. Я знаю, что будет с моей карьерой в ближайшем будущем. И не обращаю внимания на то, что пишут журналисты. Хочу и готов остаться в ПСЖ», - написал Икарди.

В прошедшем сезоне Икарди провел за ПСЖ 30 матчей и забил 5 мячей.

По теме:
ПСЖ готовится объявить об отставке Почеттино и Леонардо
Погба выбирает между Ювентусом, ПСЖ и Реалом
ПСЖ рассматривает Моуриньо в качестве замены Почеттино
Мауро Икарди ПСЖ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. О футболку Тимощука вытирали ноги перед матчем с Уэльсом
Футбол | 06 июня 2022, 13:41 6
ВИДЕО. О футболку Тимощука вытирали ноги перед матчем с Уэльсом
ВИДЕО. О футболку Тимощука вытирали ноги перед матчем с Уэльсом

Толика не забыли

ВИДЕО. Как выглядел автогол Ярмоленко с трибун стадиона Кардифф Сити
Футбол | 06 июня 2022, 12:10 2
ВИДЕО. Как выглядел автогол Ярмоленко с трибун стадиона Кардифф Сити
ВИДЕО. Как выглядел автогол Ярмоленко с трибун стадиона Кардифф Сити

С такого ракурса повтор мы еще не видели

Решающая битва проиграна. Сборная Украины уступила Уэльсу и не поедет на ЧМ
Футбол | 05.06.2022, 20:56
Решающая битва проиграна. Сборная Украины уступила Уэльсу и не поедет на ЧМ
Решающая битва проиграна. Сборная Украины уступила Уэльсу и не поедет на ЧМ
Журналист: Йовичевич может возглавить Шахтер. Срна заинтересован
Футбол | 06.06.2022, 14:59
Журналист: Йовичевич может возглавить Шахтер. Срна заинтересован
Журналист: Йовичевич может возглавить Шахтер. Срна заинтересован
ВИДЕО. Был ли фол на Ярмоленко? VAR не назначил пенальти
Футбол | 05.06.2022, 20:10
ВИДЕО. Был ли фол на Ярмоленко? VAR не назначил пенальти
ВИДЕО. Был ли фол на Ярмоленко? VAR не назначил пенальти
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Девин Хейни – абсолютный чемпион. Разобрал Камбососа, претендует на мегабои
Девин Хейни – абсолютный чемпион. Разобрал Камбососа, претендует на мегабои
05.06.2022, 12:11 2
Бокс
ВИДЕО. Ярмоленко срезал мяч в свои ворота после прострела Бэйла
ВИДЕО. Ярмоленко срезал мяч в свои ворота после прострела Бэйла
05.06.2022, 19:40 7
Футбол
Команда друзей Гарета Бэйла: что представляет собой сборная Уэльса
Команда друзей Гарета Бэйла: что представляет собой сборная Уэльса
05.06.2022, 07:10 1
Футбол
ФОТО. Неудачный дебют. Украинец Можаров проиграл на UFC Fight Night 207
ФОТО. Неудачный дебют. Украинец Можаров проиграл на UFC Fight Night 207
05.06.2022, 01:10 2
MMA
Джордж Камбосос – Девин Хейни. Смена абсолютного чемпиона. Видео боя
Джордж Камбосос – Девин Хейни. Смена абсолютного чемпиона. Видео боя
05.06.2022, 07:40 3
Бокс
ВИДЕО. Левандовски обнял Свёнтек после победы на Ролан Гаррос
ВИДЕО. Левандовски обнял Свёнтек после победы на Ролан Гаррос
04.06.2022, 18:05 5
Теннис
ПЕТРАКОВ: «Не хватило забитого гола. В раздевалке стоит гробовая тишина»
ПЕТРАКОВ: «Не хватило забитого гола. В раздевалке стоит гробовая тишина»
05.06.2022, 22:00 14
Футбол
Алекс ВЕЛИКИХ: «Очередное неуважение к сборной Украины»
Алекс ВЕЛИКИХ: «Очередное неуважение к сборной Украины»
06.06.2022, 13:22 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем