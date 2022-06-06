Лига наций06 июня 2022, 16:18 | Обновлено 06 июня 2022, 16:21
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ВИДЕО. Магучих снова первая, Надаль торжествует, ставим на Францию
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
06 июня 2022, 16:18 | Обновлено 06 июня 2022, 16:21
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1. Пабло Ласо госпитализировали после инфаркта
2. Ярослава Магучих взяла первое место
3. Надаль в четырнадцатый раз выиграл Ролан Гаррос
4. Прогноз на матч Хорватия – Франция
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