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Лига наций
06 июня 2022, 16:18 | Обновлено 06 июня 2022, 16:21
232
0

ВИДЕО. Магучих снова первая, Надаль торжествует, ставим на Францию

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

06 июня 2022, 16:18 | Обновлено 06 июня 2022, 16:21
232
0
ВИДЕО. Магучих снова первая, Надаль торжествует, ставим на Францию
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Пабло Ласо госпитализировали после инфаркта
2. Ярослава Магучих взяла первое место
3. Надаль в четырнадцатый раз выиграл Ролан Гаррос
4. Прогноз на матч Хорватия – Франция

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Источник Sport.ua
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