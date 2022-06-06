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WTA
06 июня 2022, 16:10 | Обновлено 06 июня 2022, 16:14
193
0

Дарья Снигур – Даниэль Лао. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на турнире в Ноттингеме

06 июня 2022, 16:10 | Обновлено 06 июня 2022, 16:14
193
0
Дарья Снигур – Даниэль Лао. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ. Дарья Снигур

Шестого июня украинская теннисистка Дарья Снигур (№130 WTA) продолжит выступления на травяном турнире WTA 250 в Великобритании.
 
В финале квалификации украинка сразится против Даниэль Лао из США (№275 WTA). Встреча состоится вторым запуском. Ориентировочное время начала поединка – 16:10 по Киеву.
 
Ранее теннисистки не встречались.

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Источник Sport.ua
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