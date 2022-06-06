Дарья Снигур – Даниэль Лао. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на турнире в Ноттингеме
Шестого июня украинская теннисистка Дарья Снигур (№130 WTA) продолжит выступления на травяном турнире WTA 250 в Великобритании.
В финале квалификации украинка сразится против Даниэль Лао из США (№275 WTA). Встреча состоится вторым запуском. Ориентировочное время начала поединка – 16:10 по Киеву.
Ранее теннисистки не встречались.
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