Дарья Снигур – Даниэль Лао. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Шестого июня украинская теннисистка Дарья Снигур (№130 WTA) продолжит выступления на травяном турнире WTA 250 в Великобритании.



В финале квалификации украинка сразится против Даниэль Лао из США (№275 WTA). Встреча состоится вторым запуском. Ориентировочное время начала поединка – 16:10 по Киеву.



Ранее теннисистки не встречались.

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