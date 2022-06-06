Бывший арбитр УПЛ уничтожил Лаоса за судейство в матче Уэльс – Украина

Глава комитета арбитров ассоциации футбола Киева и бывшей рефери Высшей лиги Александр Шамич оценил действия испанца Антонио Матеу Лаоса, обслуживающего встречу Уэльса и Украины.

«Никого не поздравлял после Шотландии. Чувствовал, и не безосновательно. ФИФА сделала русский мировым футбольным языком, они просто не могли пустить Украину.

Футбольный арбитр. Это мой коллега, но чистая сволочь. Есть вещи, которые невозможно скрыть. И я не буду лукавить. Чистое дерьмо вместе с сидящими на VAR. Ненавижу! Последний раз видел, когда ставили штрафной ни за что в своей штрафной, в 90-х! (Это для профи! Первый тайм, после гола).

Этот человек будет сволочью навеки, в моих глазах окончательно. Он должен этот момент пересмотреть много раз. Его, с*ка, улыбка – издевательство над нашими людьми, детьми, военными», – написал Шамич в фейсбуке.

Спорный фол на Ярмоленко, 40 мин.