Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший арбитр УПЛ уничтожил Лаоса за судейство в матче Уэльс – Украина
Чемпионат мира
06 июня 2022, 14:43 |
2482
2

Бывший арбитр УПЛ уничтожил Лаоса за судейство в матче Уэльс – Украина

Александр Шамич считает, что его коллега поступил очень неправильно

06 июня 2022, 14:43 |
2482
2
Бывший арбитр УПЛ уничтожил Лаоса за судейство в матче Уэльс – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine

Глава комитета арбитров ассоциации футбола Киева и бывшей рефери Высшей лиги Александр Шамич оценил действия испанца Антонио Матеу Лаоса, обслуживающего встречу Уэльса и Украины.

«Никого не поздравлял после Шотландии. Чувствовал, и не безосновательно. ФИФА сделала русский мировым футбольным языком, они просто не могли пустить Украину.

Футбольный арбитр. Это мой коллега, но чистая сволочь. Есть вещи, которые невозможно скрыть. И я не буду лукавить. Чистое дерьмо вместе с сидящими на VAR. Ненавижу! Последний раз видел, когда ставили штрафной ни за что в своей штрафной, в 90-х! (Это для профи! Первый тайм, после гола).

Этот человек будет сволочью навеки, в моих глазах окончательно. Он должен этот момент пересмотреть много раз. Его, с*ка, улыбка – издевательство над нашими людьми, детьми, военными», – написал Шамич в фейсбуке.

Спорный фол на Ярмоленко, 40 мин.

По теме:
Форвард сборной Уэльса: «Не передать словами, что творилось в раздевалке»
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Уэльс оказался мастеровитее и удачливее»
Джо АЛЛЕН: «Наши амбиции не ограничиваются одним случайным победным ударом»
Александр Шамич Андрей Ярмоленко сборная Украины по футболу сборная Уэльса по футболу ЧМ-2022 по футболу Уэльс - Украина
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Facebook
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как выглядел автогол Ярмоленко с трибун стадиона Кардифф Сити
Футбол | 06 июня 2022, 12:10 2
ВИДЕО. Как выглядел автогол Ярмоленко с трибун стадиона Кардифф Сити
ВИДЕО. Как выглядел автогол Ярмоленко с трибун стадиона Кардифф Сити

С такого ракурса повтор мы еще не видели

ПЕТРАКОВ: «Не хватило забитого гола. В раздевалке стоит гробовая тишина»
Футбол | 05 июня 2022, 22:00 14
ПЕТРАКОВ: «Не хватило забитого гола. В раздевалке стоит гробовая тишина»
ПЕТРАКОВ: «Не хватило забитого гола. В раздевалке стоит гробовая тишина»

Наставник сборной Украины прокомментировал поражение от Уэльса

ВИДЕО. Ярмоленко срезал мяч в свои ворота после прострела Бэйла
Футбол | 05.06.2022, 19:40
ВИДЕО. Ярмоленко срезал мяч в свои ворота после прострела Бэйла
ВИДЕО. Ярмоленко срезал мяч в свои ворота после прострела Бэйла
ВИДЕО. О футболку Тимощука вытирали ноги перед матчем с Уэльсом
Футбол | 06.06.2022, 13:41
ВИДЕО. О футболку Тимощука вытирали ноги перед матчем с Уэльсом
ВИДЕО. О футболку Тимощука вытирали ноги перед матчем с Уэльсом
ОФИЦИАЛЬНО. Бабич покинул Кривбасс
Футбол | 06.06.2022, 11:32
ОФИЦИАЛЬНО. Бабич покинул Кривбасс
ОФИЦИАЛЬНО. Бабич покинул Кривбасс
Новини партнерів
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Владимир Иванович
Понеслось...Кто бы говорил, но только не  Шамич..Забыл паренек, как сам отбивал головы командам в чемпионатах Украины, по-хлеще этого испанца...
Ответить
0
samird
Так і є. Коли я побачів, що вони на цей матч поставили Лаоса - мені все стало зрозуміло. Ця рідкісна наволоч втопила не одну команду - доводилось бачити подібні матчі у його виконанні. І це не низька кваліфікація, як тут висловлюються деякі дуже наївні коментатори. Лаос специфічний арбітр - безперечно. Але його дуже часто призначають на заказні матчі - як раз із розрахунку, що ці викрутаси (цілком свідомі - не сумнівайтеся!) спишуться на його специфіку суддівства. Звичайно - наші могли реализувати хоча б один із безлічі моментів- в цьому Лаос не міг їм завадити. Але те, що цей покидьок зробив все (там ще декільк дуже суперечливих рішень щодо карток і штрафних було), щоб не дати нам виграти - факт.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рууд – не помеха. Надаль в четырнадцатый раз выиграл Ролан Гаррос
Рууд – не помеха. Надаль в четырнадцатый раз выиграл Ролан Гаррос
05.06.2022, 18:30 4
Теннис
ВИДЕО. Был ли фол на Ярмоленко? VAR не назначил пенальти
ВИДЕО. Был ли фол на Ярмоленко? VAR не назначил пенальти
05.06.2022, 20:10 17
Футбол
Перестрелял чемпиона! Хейни отобрал все пояса у Камбососа в весе Ломаченко
Перестрелял чемпиона! Хейни отобрал все пояса у Камбососа в весе Ломаченко
05.06.2022, 07:30 20
Бокс
Юрий ГАБОВДА: «Сборная Украины передала привет Леоненко»
Юрий ГАБОВДА: «Сборная Украины передала привет Леоненко»
05.06.2022, 14:48
Футбол
«Это серый момент на восприятие арбитра». Судья оценил фол против Ярмоленко
«Это серый момент на восприятие арбитра». Судья оценил фол против Ярмоленко
05.06.2022, 21:45 24
Футбол
Реванш Надаля, рекорд Свёнтек, полуфинал Киченок и декацапизация от Чилича
Реванш Надаля, рекорд Свёнтек, полуфинал Киченок и декацапизация от Чилича
06.06.2022, 06:05
Теннис
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Уэльс – Украина
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Уэльс – Украина
05.06.2022, 18:30 4
Футбол
Где смотреть онлайн бой Джордж Камбосос – Девин Хейни
Где смотреть онлайн бой Джордж Камбосос – Девин Хейни
05.06.2022, 06:00
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем