Свёнтек обеспечила себе статус первой ракетки мира до пятого сентября

Польская теннисистка Ига Свёнтек после выигрыша Ролан Гаррос обеспечила себе как минимум три месяца во главе мирового рейтинга.

Преимущество перед вторым местом сейчас составляет более четырех тысяч очков, даже при самых неприятных теоретических раскладах Свёнтек останется первой ракеткой мира до пятого сентября.

Это означает, что Ига наверняка проведет в статусе лидера женского тенниса не менее 23 недель. Из ныне играющих теннисисток больше у Наоми Осаки (25), Анжелик Кербер (34), Виктории Азаренко (51), Симоны Халеп (64) и Серены Уильямс (319).