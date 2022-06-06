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  4. Свёнтек обеспечила себе статус первой ракетки мира до пятого сентября
WTA
06 июня 2022, 14:28 |
177
0

Свёнтек обеспечила себе статус первой ракетки мира до пятого сентября

Польская теннисистка всерьез и надолго оккупировала первую строчку рейтинга WTA

06 июня 2022, 14:28 |
177
0
Свёнтек обеспечила себе статус первой ракетки мира до пятого сентября
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Польская теннисистка Ига Свёнтек после выигрыша Ролан Гаррос обеспечила себе как минимум три месяца во главе мирового рейтинга.

Преимущество перед вторым местом сейчас составляет более четырех тысяч очков, даже при самых неприятных теоретических раскладах Свёнтек останется первой ракеткой мира до пятого сентября.

Это означает, что Ига наверняка проведет в статусе лидера женского тенниса не менее 23 недель. Из ныне играющих теннисисток больше у Наоми Осаки (25), Анжелик Кербер (34), Виктории Азаренко (51), Симоны Халеп (64) и Серены Уильямс (319).

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