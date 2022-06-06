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  4. Алекс ВЕЛИКИХ: «Очередное неуважение к сборной Украины»
Чемпионат мира
06 июня 2022, 13:22 | Обновлено 06 июня 2022, 13:23
6604
1

Алекс ВЕЛИКИХ: «Очередное неуважение к сборной Украины»

Специалист считает, что фол на Ярмоленко был

06 июня 2022, 13:22 | Обновлено 06 июня 2022, 13:23
6604
1
Алекс ВЕЛИКИХ: «Очередное неуважение к сборной Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский футбольный скаут Алекс Великих прокомментировал скандальную работу судейской бригады в матче против Уэльса (0:1).

«Очередное неуважение к сборной Украины, и снова будут молчать. Неужели не учит история, что такое нельзя умалчивать, потому что будет повторение снова и снова!», – написал Великих в фейсбуке.

Отметим, что многие раскритиковали испанского рефери Антонио Матеу Лаоса за неназначенный пенальти в ворота сборной Уэльса за фол на Ярмоленко.

Спорный фол на Ярмоленко, 40 мин.

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Vytas Mesk
Правильно говорит, права надо отстаивать. Иза таких деталей страна лишилась чемпионата мира
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