Алекс ВЕЛИКИХ: «Очередное неуважение к сборной Украины»
Специалист считает, что фол на Ярмоленко был
Украинский футбольный скаут Алекс Великих прокомментировал скандальную работу судейской бригады в матче против Уэльса (0:1).
«Очередное неуважение к сборной Украины, и снова будут молчать. Неужели не учит история, что такое нельзя умалчивать, потому что будет повторение снова и снова!», – написал Великих в фейсбуке.
Отметим, что многие раскритиковали испанского рефери Антонио Матеу Лаоса за неназначенный пенальти в ворота сборной Уэльса за фол на Ярмоленко.
Спорный фол на Ярмоленко, 40 мин.
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