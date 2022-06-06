Алекс ВЕЛИКИХ: «Очередное неуважение к сборной Украины»

Украинский футбольный скаут Алекс Великих прокомментировал скандальную работу судейской бригады в матче против Уэльса (0:1).

«Очередное неуважение к сборной Украины, и снова будут молчать. Неужели не учит история, что такое нельзя умалчивать, потому что будет повторение снова и снова!», – написал Великих в фейсбуке.

Отметим, что многие раскритиковали испанского рефери Антонио Матеу Лаоса за неназначенный пенальти в ворота сборной Уэльса за фол на Ярмоленко.

Спорный фол на Ярмоленко, 40 мин.