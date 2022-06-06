Людмила Киченок дебютировала в топ-20 парного рейтинга WTA
Марта Костюк впервые попала в первую полусотню
Украинские теннисистки успешно выступили в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.
Людмила Киченок дошла до полуфинала, что позволило ей дебютировать в топ-20 мирового рейтинга.
На стадии 1/4 финала также выступила и Марта Костюк, она впервые попала в первую полусотню парного рейтинга. Теперь Марта располагается даже выше Надежды Киченок, которая в этом сезоне выступает не очень успешно.
Также в топ-300 находятся еще четыре украинских теннисистки.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник сборной Украины прокомментировал поражение от Уэльса
Бывший тренер национальной команды поддержал футболистов после поражения от Уэльса