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  4. Людмила Киченок дебютировала в топ-20 парного рейтинга WTA
WTA
06 июня 2022, 13:05 |
103
0

Людмила Киченок дебютировала в топ-20 парного рейтинга WTA

Марта Костюк впервые попала в первую полусотню

06 июня 2022, 13:05 |
103
0
Людмила Киченок дебютировала в топ-20 парного рейтинга WTA
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинские теннисистки успешно выступили в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.

Людмила Киченок дошла до полуфинала, что позволило ей дебютировать в топ-20 мирового рейтинга. 

На стадии 1/4 финала также выступила и Марта Костюк, она впервые попала в первую полусотню парного рейтинга. Теперь Марта располагается даже выше Надежды Киченок, которая в этом сезоне выступает не очень успешно.

Также в топ-300 находятся еще четыре украинских теннисистки.

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Источник Sport.ua
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