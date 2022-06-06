Людмила Киченок дебютировала в топ-20 парного рейтинга WTA

Украинские теннисистки успешно выступили в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.

Людмила Киченок дошла до полуфинала, что позволило ей дебютировать в топ-20 мирового рейтинга.

На стадии 1/4 финала также выступила и Марта Костюк, она впервые попала в первую полусотню парного рейтинга. Теперь Марта располагается даже выше Надежды Киченок, которая в этом сезоне выступает не очень успешно.

Также в топ-300 находятся еще четыре украинских теннисистки.