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  4. Названа бригада арбитров, которая рассудит матч Ирландия – Украина
Лига наций
06 июня 2022, 12:28 |
652
0

Названа бригада арбитров, которая рассудит матч Ирландия – Украина

Встречу Лиги наций рассудят арбитры из Словакии

06 июня 2022, 12:28 |
652
0
Названа бригада арбитров, которая рассудит матч Ирландия – Украина
УЕФА. Филипп Глова

На стартовом матче сборной Украины в Лиге наций-2022/23 против команды Ирландии будет работать судейская бригада из Словакии.

Главным арбитром выступит Филипп Глова. На линиях ему помогут Даниель Полачек и Адам Еккель. Четвертый арбитр – Михал Оценаш.

Матч состоится 8 июня в Дублине на стадионе «Авива», начало в 21:45 по Киеву.

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сборная Украины по футболу сборная Ирландии по футболу Лига наций Ирландия - Украина Филипп Глова
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Источник Украинская ассоциация футбола
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