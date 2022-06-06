Названа бригада арбитров, которая рассудит матч Ирландия – Украина

На стартовом матче сборной Украины в Лиге наций-2022/23 против команды Ирландии будет работать судейская бригада из Словакии.

Главным арбитром выступит Филипп Глова. На линиях ему помогут Даниель Полачек и Адам Еккель. Четвертый арбитр – Михал Оценаш.

Матч состоится 8 июня в Дублине на стадионе «Авива», начало в 21:45 по Киеву.