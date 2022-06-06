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  4. Катерина Байндл – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
06 июня 2022, 11:50 |
98
0

Катерина Байндл – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Хертогенбосе

06 июня 2022, 11:50 |
98
0
Катерина Байндл – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
BNP Paribas Poland Open. Катерина Козлова

Шестого июня украинская теннисистка Катерина Байндл (№142 WTA) начнет выступления на травяном турнире WTA 250 в Нидерландах.
 
В первом круге основы украинка сразится против Арины Соболенко (№6 WTA). Встреча состоится вторым запуском. Ориентировочное время начала поединка – 13:30 по Киеву.
 
Ранее теннисистки провели два матча, украинка пока не выигрывала.
 
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Арианне Хартоно из Нидерландов (№172 WTA) или одной из победительниц квалификации.

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WTA Хертогенбос смотреть онлайн Катерина Байндл (Козлова) Арина Соболенко
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Источник Sport.ua
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