Катерина Байндл – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Хертогенбосе
Шестого июня украинская теннисистка Катерина Байндл (№142 WTA) начнет выступления на травяном турнире WTA 250 в Нидерландах.
В первом круге основы украинка сразится против Арины Соболенко (№6 WTA). Встреча состоится вторым запуском. Ориентировочное время начала поединка – 13:30 по Киеву.
Ранее теннисистки провели два матча, украинка пока не выигрывала.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Арианне Хартоно из Нидерландов (№172 WTA) или одной из победительниц квалификации.
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