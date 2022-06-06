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  4. Игорь ЦЫГАНЫК: «Нужно усилить молодежку Мудриком, Сиротой и Забарным»
Молодежные турниры
06 июня 2022, 11:40 |
1256
1

Игорь ЦЫГАНЫК: «Нужно усилить молодежку Мудриком, Сиротой и Забарным»

И забыть о Лиге наций?

06 июня 2022, 11:40 |
1256
1
Игорь ЦЫГАНЫК: «Нужно усилить молодежку Мудриком, Сиротой и Забарным»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык предложил тренерскому штабу национальной сборной помочь команде U-21, которая сейчас борется за попадание на Евро-2023.

«Молодежка» – молодцы! У команды Руслана Ротаня есть шансы поехать на Евро. Может быть, нужно их усилить перед французами. Мудрик, Сирота, Забарный, Сикан. Таков шанс поехать на финал U-21! Недостает центральных защитников, в основе играет 19-летний Антон Боль, но он может не вытащить», – написал Циганык в твиттере.

Отметим, что украинцам в двух заключительных матчах нужно победить сборные Франции и Армении и надеяться на осечку французов с армянами. Или получать путевку через стыковые матчи.

Матчи молодежки состоятся девятого и 12 июня, национальная сборная на день раньше должна сыграть поединки Лиги наций против Ирландии и Армении соответственно.

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Лига наций сборная Украины по футболу U-21 сборная Франции по футболу U-21 сборная Армении по футболу U-21 Евро-2023 U-21 Михаил Мудрик Александр Сирота Илья Забарный
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Zhez53
Зачем???  Хватит Мудрика и Сироты. А Забарный уже набегался по полной .
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