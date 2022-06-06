Игорь ЦЫГАНЫК: «Нужно усилить молодежку Мудриком, Сиротой и Забарным»

Известный украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык предложил тренерскому штабу национальной сборной помочь команде U-21, которая сейчас борется за попадание на Евро-2023.

«Молодежка» – молодцы! У команды Руслана Ротаня есть шансы поехать на Евро. Может быть, нужно их усилить перед французами. Мудрик, Сирота, Забарный, Сикан. Таков шанс поехать на финал U-21! Недостает центральных защитников, в основе играет 19-летний Антон Боль, но он может не вытащить», – написал Циганык в твиттере.

Отметим, что украинцам в двух заключительных матчах нужно победить сборные Франции и Армении и надеяться на осечку французов с армянами. Или получать путевку через стыковые матчи.

Матчи молодежки состоятся девятого и 12 июня, национальная сборная на день раньше должна сыграть поединки Лиги наций против Ирландии и Армении соответственно.