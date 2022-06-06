Даяна Ястремская – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Шестого июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (№80 WTA) начнет выступления на травяном турнире WTA 250 в Нидерландах.



В первом круге основы украинка сразится против Екатерины Александровой (№30 WTA). Встреча состоится вторым запуском. Ориентировочное время начала поединка – 12:30 по Киеву.



Ранее теннисистки провели четыре матча, Даяна выиграла три раза.



В следующем раунде победительница встречи сыграет против Ангелины Калининой (№35 WTA) или одной из победительниц квалификации.

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