Даяна Ястремская – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Хертогенбосе
Шестого июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (№80 WTA) начнет выступления на травяном турнире WTA 250 в Нидерландах.
В первом круге основы украинка сразится против Екатерины Александровой (№30 WTA). Встреча состоится вторым запуском. Ориентировочное время начала поединка – 12:30 по Киеву.
Ранее теннисистки провели четыре матча, Даяна выиграла три раза.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Ангелины Калининой (№35 WTA) или одной из победительниц квалификации.
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