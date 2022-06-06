Рейтинг ATP. Надаль вернулся в четверку лучших, Рууд обновил личный рекорд

У мужчин после Ролан Гаррос многие изменения состоятся через неделю, когда снимут очки за прошлогодний розыгрыш. Пока что из первой десятки добавили участники финала. Рафаэль Надаль вернулся в четверку лучших, Каспер Рууд дебютировал на шестой позиции.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то Виталий Сачко и Илья Марченко снова поменялись местами, соревнуясь, кто больше потеряет. Солидно добавили Олег Приходько, Георгий Кравченко, Владислав Орлов и Александр Овчаренко. Продолжает прогрессировать Вячеслав Белинский.

Украинцы в топ-700 рейтинга ATP

В Чемпионской гонке ATP Рафаэль Надаль на 1800 очков оторвался от Карлоса Алькараса и продолжает уверенно лидировать. Каспер Рууд уже четвертый, Марин Чилич подтянулся в 30-го места на 15-е.

Чемпионская гонка ATP