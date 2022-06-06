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06 июня 2022, 08:56 |
383
0

Месси забил гол в ворота 30 сборным из 51-й

Аргентинец уверенно играет за свою национальную команду

06 июня 2022, 08:56 |
383
0
Месси забил гол в ворота 30 сборным из 51-й
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Аргентины провела контрольный матч против Эстонии, добыв победу со счетом 5:0. Все голы оформил Лионель Месси.

Форвард второй раз в карьере забил пять мячей в одном матче.

Отметим, что Эстония стала 30-й национальной командой, ворота которой поразил Месси.

Всего за карьеру аргентинский форвард встречался с 51 разной сборной.

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Источник Sport.ua
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