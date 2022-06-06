Проиграли бой, но не войну. УАФ потроллила сборную россии

Украинская ассоциация футбола после поражения сине-желтых от Уэльса (0:1) потролила сборную России.

УАФ к сборникам: «Вы сделали все, чтобы в это тяжелое для Украины время давать надежду и гордиться вашей игрой на футбольном поле!»

УАФ к тренеру: «Спасибо Александру Васильевичу Петракову и его команде. Вы взяли сборную в ситуации, когда почти никто не верил в то, что мы можем претендовать на выход в финальную стадию ЧМ-2022, и подарили нам надежду!»

УАФ: Мы проиграли бой, но не проиграли войну! Впереди у нас много матчей. А сколько игр у тебя, сборная россии?