Александр ХАЦКЕВИЧ: «Заря? У них есть тренер, но я готов снова работать»

Экс-тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич прокомментировал слухи о том, что он может заменить Виктора Скрипника и возглавить «Зарю».

- Можете прокомментировать информацию от Игоря Цыганика, что вы являетесь одним из кандидатов на должность главного тренера «Зари»?

- У «Зари», насколько я знаю, есть главный тренер – Виктор Скрипник. О чем-то тут говорить вообще не стоит. Наверное, с Цыгаником больше связывалось руководство «Зари» чем со мной.

У команды есть тренер, а пока есть у команды тренер – говорить о чем-либо преждевременно.

- Все-таки готовы ли вы к возвращению в УПЛ в качестве тренера?

- Был вариант начать после Нового года, но ковид в достаточно тяжелой форме не позволил начать работу, затем началась война. Сегодня, когда моя семья и семья моего старшого сына в относительной безопасности, я готов вернуться к работе.