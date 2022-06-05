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  4. Александр ХАЦКЕВИЧ: «Заря? У них есть тренер, но я готов снова работать»
Украина. Премьер лига
05 июня 2022, 23:13 |
126
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Александр ХАЦКЕВИЧ: «Заря? У них есть тренер, но я готов снова работать»

Наставник готов снова работать

05 июня 2022, 23:13 |
126
1
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Заря? У них есть тренер, но я готов снова работать»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич прокомментировал слухи о том, что он может заменить Виктора Скрипника и возглавить «Зарю».

- Можете прокомментировать информацию от Игоря Цыганика, что вы являетесь одним из кандидатов на должность главного тренера «Зари»?

- У «Зари», насколько я знаю, есть главный тренер – Виктор Скрипник. О чем-то тут говорить вообще не стоит. Наверное, с Цыгаником больше связывалось руководство «Зари» чем со мной.

У команды есть тренер, а пока есть у команды тренер – говорить о чем-либо преждевременно.

- Все-таки готовы ли вы к возвращению в УПЛ в качестве тренера?

- Был вариант начать после Нового года, но ковид в достаточно тяжелой форме не позволил начать работу, затем началась война. Сегодня, когда моя семья и семья моего старшого сына в относительной безопасности, я готов вернуться к работе.

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Источник FanDay
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vitaly78
Дякуємо Олександр, але не потрібно, ми бачили тренування з Динамо
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