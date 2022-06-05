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05 июня 2022, 22:52 | Обновлено 05 июня 2022, 22:54
1506
1

Пять голов Месси. Лионель феерит в составе сборной Аргентины

Команда провела контрольный матч, а Месси оформил 5 мячей

05 июня 2022, 22:52 | Обновлено 05 июня 2022, 22:54
1506
1
Пять голов Месси. Лионель феерит в составе сборной Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Аргентины провела контрольный матч против Эстонии, добыв победу со счетом 5:0. Все голы оформил Лионель Месси.

Форвард второй раз в карьере забил пять мячей в одном матче.

11 июня Аргентина сыграет против сборной Бразилии.

Товарищеские матчи

Аргентина - Эстония 5:0
Голы: Месси, 8 (с пен), 45, 47, 71, 76

Аргентина: Армани, Молина (Монтель, 74), Пеццелья, Мартинес (Сенеси, 62), Акунья (Гонсалес, 74), Де Пол (Паласиос, 62), Макалистер (Фойт, 66), Гомес, Месси, Корреа (Дибала, 62), Альварес

Саудовская Аравия - Колумбия 0:1
Гол: Борре, 9

Перу - Новая Зеландия 1:0
Гол: Лападула, 69

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Источник Sport.ua
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