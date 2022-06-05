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  4. Сборная Украины впервые проиграла при Петракове
Чемпионат мира
05 июня 2022, 21:05 | Обновлено 05 июня 2022, 21:54
2734
5

Сборная Украины впервые проиграла при Петракове

В самый ответственный момент

05 июня 2022, 21:05 | Обновлено 05 июня 2022, 21:54
2734
5
Сборная Украины впервые проиграла при Петракове
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины в финале плей-офф отбора ЧМ-2022 уступила Уэльсу 0:1 и не поедет на чемпионат мира.

Поражение стало первым для сборной при тренере Александре Петракове.

До Уэльса с этим наставником национальная команда провела 9 матчей (4 победы, 5 ничейных результатов).

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Источник Sport.ua
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Hg
Вацко - ворона каркущая!
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+1
Chuess
І сподіваюсь в останнє . Чекаємо на Реброва 
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