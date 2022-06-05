Чемпионат мира05 июня 2022, 21:05 | Обновлено 05 июня 2022, 21:54
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Сборная Украины впервые проиграла при Петракове
В самый ответственный момент
05 июня 2022, 21:05 | Обновлено 05 июня 2022, 21:54
2734
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Сборная Украины в финале плей-офф отбора ЧМ-2022 уступила Уэльсу 0:1 и не поедет на чемпионат мира.
Поражение стало первым для сборной при тренере Александре Петракове.
До Уэльса с этим наставником национальная команда провела 9 матчей (4 победы, 5 ничейных результатов).
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