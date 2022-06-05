Сборная Украины впервые проиграла при Петракове

Сборная Украины в финале плей-офф отбора ЧМ-2022 уступила Уэльсу 0:1 и не поедет на чемпионат мира.

Поражение стало первым для сборной при тренере Александре Петракове.

До Уэльса с этим наставником национальная команда провела 9 матчей (4 победы, 5 ничейных результатов).