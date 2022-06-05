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Молодежные турниры
05 июня 2022, 19:49 |
313
0

Супряга, Судаков и Вьюнник - в основе Украины U-21 на матч отбора

Сыграем против Северной Македонии

05 июня 2022, 19:49 |
313
0
Супряга, Судаков и Вьюнник - в основе Украины U-21 на матч отбора
uaf.ua

Сегодня в 20:45 сборная Украины U-21 проведет матч отбора Евро-2023 против Северной Македонии. Команда Руслана Ротаня уже гарантировала себе 2-е место в группе, но еще может побороться за лидерство с Францией.

Украина: Нещерет, Сыч, Таловеров, Боль, Вивчаренко, Бондаренко, Михайленко, Крыськив, Вьюнник, Судаков, Супряга

В запасе: Трубин, Алефиренко, Хлань, Билошевский, Дубко, Желизко, Ванат, Кухаревич

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Источник Sport.ua
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