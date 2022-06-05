Молодежные турниры05 июня 2022, 19:49 |
313
0
Супряга, Судаков и Вьюнник - в основе Украины U-21 на матч отбора
Сыграем против Северной Македонии
05 июня 2022, 19:49 |
313
0
Сегодня в 20:45 сборная Украины U-21 проведет матч отбора Евро-2023 против Северной Македонии. Команда Руслана Ротаня уже гарантировала себе 2-е место в группе, но еще может побороться за лидерство с Францией.
Украина: Нещерет, Сыч, Таловеров, Боль, Вивчаренко, Бондаренко, Михайленко, Крыськив, Вьюнник, Судаков, Супряга
В запасе: Трубин, Алефиренко, Хлань, Билошевский, Дубко, Желизко, Ванат, Кухаревич
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 июня 2022, 15:45 2
Команда Александра Петракова проведет важнейший поединок в синем комплекте
Футбол | 04 июня 2022, 23:50 0
Тибо принял решение создать семью
Футбол | 04.06.2022, 23:24
Футбол | 05.06.2022, 13:21
Футбол | 05.06.2022, 14:48
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.06.2022, 14:21 5
04.06.2022, 21:30 1
04.06.2022, 04:00
03.06.2022, 23:15
05.06.2022, 07:10 1
03.06.2022, 23:50 3
04.06.2022, 17:20 17
05.06.2022, 07:40 3