WTA05 июня 2022, 18:25 |
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Завацкая обыграла россиянку и вышла в основу турнира в Испании
Завацкая выиграла в двух сетах
05 июня 2022, 18:25 |
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая в двух сетах обыграла россиянку Яну Сизикову в финале квалификации челленджера в Валенсии.
Завацкой для победы хватило двух сетов - 6:1, 6:4.
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