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  4. Завацкая обыграла россиянку и вышла в основу турнира в Испании
WTA
05 июня 2022, 18:25 |
319
0

Завацкая обыграла россиянку и вышла в основу турнира в Испании

Завацкая выиграла в двух сетах

05 июня 2022, 18:25 |
319
0
Завацкая обыграла россиянку и вышла в основу турнира в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Катарина Завацкая в двух сетах обыграла россиянку Яну Сизикову в финале квалификации челленджера в Валенсии.

Завацкой для победы хватило двух сетов - 6:1, 6:4.

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Катарина Завацкая
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Источник Sport.ua
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