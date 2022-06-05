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  4. Матч года. Стартовый состав сборной Украины на игру с Уэльсом
Чемпионат мира
05 июня 2022, 17:35 | Обновлено 05 июня 2022, 18:53
8763
7

Матч года. Стартовый состав сборной Украины на игру с Уэльсом

В основе Цыганков, а не Мудрик

05 июня 2022, 17:35 | Обновлено 05 июня 2022, 18:53
8763
7
Матч года. Стартовый состав сборной Украины на игру с Уэльсом
uaf.ua

В 19:00 начнется финальный матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Уэльс - Украина. Стали известны составы команд.

Как и ожидалось, наставник Александр Петраков не стал делать изменения в сравнении с игрой против Шотландии.

Уэльс: Хеннесси, Робертс, Дэвис, Родон, Уильямс, Ампаду, Рэмзи, Аллен, Джеймс, Мур, Бэйл

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук

В запасе: Пятов, Ризнык, Соболь, Бондарь, Сирота, Качараба, Пихаленок, Сидорчук, Шапаренко, Мудрик, Зубков, Довбик

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Уэльс - Украина сборная Украины по футболу ЧМ-2022 по футболу сборная Уэльса по футболу стартовые составы Виктор Цыганков Михаил Мудрик Александр Петраков
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Источник Sport.ua
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Mad_Макс
Удачи !!!!!Ребята верим  в вас ,остался один ШАГ и мы на ЧМ !!!💪🇺🇦
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
AndiM
Шо це за заголовок? Чому це в основі повинен бути мудрик?
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+1
Batya
Бущан нервував та тупив. Різника варто було б поставити.
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0
Сергей Викторович
Всё логично-победный состав не меняют.
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0
axylinam
Если наша оборона не сделает царских подарков, то мы попадём на чемпионат мира
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-1
Mac_Gyver
Все очікувано. Мудріка вийде на заміну.
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-1
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