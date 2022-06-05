Матч года. Стартовый состав сборной Украины на игру с Уэльсом

В 19:00 начнется финальный матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Уэльс - Украина. Стали известны составы команд.

Как и ожидалось, наставник Александр Петраков не стал делать изменения в сравнении с игрой против Шотландии.

Уэльс: Хеннесси, Робертс, Дэвис, Родон, Уильямс, Ампаду, Рэмзи, Аллен, Джеймс, Мур, Бэйл

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук

В запасе: Пятов, Ризнык, Соболь, Бондарь, Сирота, Качараба, Пихаленок, Сидорчук, Шапаренко, Мудрик, Зубков, Довбик