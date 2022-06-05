Матч года. Стартовый состав сборной Украины на игру с Уэльсом
В основе Цыганков, а не Мудрик
В 19:00 начнется финальный матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Уэльс - Украина. Стали известны составы команд.
Как и ожидалось, наставник Александр Петраков не стал делать изменения в сравнении с игрой против Шотландии.
Уэльс: Хеннесси, Робертс, Дэвис, Родон, Уильямс, Ампаду, Рэмзи, Аллен, Джеймс, Мур, Бэйл
Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук
В запасе: Пятов, Ризнык, Соболь, Бондарь, Сирота, Качараба, Пихаленок, Сидорчук, Шапаренко, Мудрик, Зубков, Довбик
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский футболист – о победе команды Александра Петракова над Шотландией
Известный журналист поделился ожиданиями от решающего матча отбора на ЧМ-2022