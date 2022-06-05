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  4. В УАФ рассказали, сколько украинских фанов будет на матче с Уэльсом
Чемпионат мира
05 июня 2022, 18:01 |
1348
0

В УАФ рассказали, сколько украинских фанов будет на матче с Уэльсом

Около 2 тысяч наших болельщиков

05 июня 2022, 18:01 |
1348
0
В УАФ рассказали, сколько украинских фанов будет на матче с Уэльсом
uaf.ua

По информации УАФ, на матче финала плей-офф отбора ЧМ-2022 Уэльс - Украина будет около двух тысяч украинских болельщиков.

Всего ожидается присутствие 33 тысяч фанов.

Матч начнется в 19:00.

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Уэльс - Украина сборная Украины по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Украинская ассоциация футбола
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