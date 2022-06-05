Чемпионат мира05 июня 2022, 18:01 |
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В УАФ рассказали, сколько украинских фанов будет на матче с Уэльсом
Около 2 тысяч наших болельщиков
05 июня 2022, 18:01 |
1348
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По информации УАФ, на матче финала плей-офф отбора ЧМ-2022 Уэльс - Украина будет около двух тысяч украинских болельщиков.
Всего ожидается присутствие 33 тысяч фанов.
Матч начнется в 19:00.
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