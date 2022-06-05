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  4. Геннадий ЗУБОВ: «По всем критериям мы были на голову выше, чем Шотландия»
Чемпионат мира
05 июня 2022, 12:59 | Обновлено 05 июня 2022, 13:07
227
0

Геннадий ЗУБОВ: «По всем критериям мы были на голову выше, чем Шотландия»

Специалист – о важной победе команды Александра Петракова

05 июня 2022, 12:59 | Обновлено 05 июня 2022, 13:07
227
0
Геннадий ЗУБОВ: «По всем критериям мы были на голову выше, чем Шотландия»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок сборной Украины Геннадий Зубов раскрыл секрет победы нашей национальной команды над Шотландией (3:1) в полуфинале плей-офф ЧМ-2022. 

«То, что наша сборная выиграла 3:1 Шотландию – это заслуга и тренерского коллектива, и футболистов, и всех болельщиков, кто поддерживал. 

Игра носила характер агрессивного футбола. Была картина на футбольном поле, кто и что должен выполнять. Ребята выложились в этой игре полностью. И в обороне отыграли хорошо, и в атаке. Я считаю, что в этой игре мы превосходили. 

У нас хорошо получалось контратаки скоростные проводить. Естественно, контроль мяча у нас хороший был. Ну и естественно, мы создали больше голевых моментов, поэтому мы и обыграли их. Счет закономерный. По всем критериям мы были на голову выше, чем наш соперник. 

Я хочу пожелать нашим ребятам, тренерам и всем тем, кто кует победу для нашей сборной, хорошей игры, удачи. У вас все получится, ребята», - сказал Зубов.

Напомним, что 5 июня сборная Украины сыграет финал плей-офф ЧМ-2022 против Уэльса на стадионе «Миллениум» в Кардиффе. Старт поединка – в 19:00.

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Источник Футбол 1/2/3
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