Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ готовится объявить об отставке Почеттино и Леонардо
Франция
05 июня 2022, 10:27 |
300
0

ПСЖ готовится объявить об отставке Почеттино и Леонардо

В парижском клубе грядут изменения

05 июня 2022, 10:27 |
300
0
ПСЖ готовится объявить об отставке Почеттино и Леонардо
Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ в ближайшее время объявит об отставке главного тренера Маурисио Почеттино и спортивного директора Леонардо.

Владелец парижан Нассер Аль-Хелаифи готов к финальным встречам, чтобы определиться с персоной нового главного тренера.

Ожидается, что место Леонардо в клубе займет Луис Кампос, который ранее был директором «Лилля».

Ранее сообщалось, что ПСЖ может возглавить Жозе Моуриньо.

По теме:
Погба выбирает между Ювентусом, ПСЖ и Реалом
ПСЖ рассматривает Моуриньо в качестве замены Почеттино
Барселона пытается перехватить Ди Марию у Ювентуса
Маурисио Почеттино Леонардо ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник твиттер Фабрицио Романо
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перестрелял чемпиона! Хейни отобрал все пояса у Камбососа в весе Ломаченко
Бокс | 05 июня 2022, 07:30 17
Перестрелял чемпиона! Хейни отобрал все пояса у Камбососа в весе Ломаченко
Перестрелял чемпиона! Хейни отобрал все пояса у Камбососа в весе Ломаченко

5 июня в Мельбурне состоялся большой чемпионский бой в легком весе

Команда друзей Гарета Бэйла: что представляет собой сборная Уэльса
Футбол | 05 июня 2022, 07:10 1
Команда друзей Гарета Бэйла: что представляет собой сборная Уэльса
Команда друзей Гарета Бэйла: что представляет собой сборная Уэльса

Sport.ua – о последнем сопернике Украины в борьбе за путевку на чемпионат мира

ВИДЕО. Тренировка сборной в Кардиффе за день до матча с Уэльсом
Футбол | 05.06.2022, 06:15
ВИДЕО. Тренировка сборной в Кардиффе за день до матча с Уэльсом
ВИДЕО. Тренировка сборной в Кардиффе за день до матча с Уэльсом
ВИДЕО. Левандовски обнял Свёнтек после победы на Ролан Гаррос
Теннис | 04.06.2022, 18:05
ВИДЕО. Левандовски обнял Свёнтек после победы на Ролан Гаррос
ВИДЕО. Левандовски обнял Свёнтек после победы на Ролан Гаррос
Мюлллер вышел на пятое место по матчам за сборную Германии
Футбол | 05.06.2022, 08:03
Мюлллер вышел на пятое место по матчам за сборную Германии
Мюлллер вышел на пятое место по матчам за сборную Германии
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Генштаб: «На четырех направлениях ВСУ заставили врага отступить»
Генштаб: «На четырех направлениях ВСУ заставили врага отступить»
03.06.2022, 12:06 1
Война
Лацио купил хавбека Шахтера. Клубы уже обменялись документами
Лацио купил хавбека Шахтера. Клубы уже обменялись документами
03.06.2022, 21:51 3
Футбол
Боль и драма. Надаль вышел в финал Ролан Гаррос из-за травмы Зверева
Боль и драма. Надаль вышел в финал Ролан Гаррос из-за травмы Зверева
03.06.2022, 19:37 9
Теннис
Бренд Parimatch уходит из Беларуси и передает бизнес локальной команде
Бренд Parimatch уходит из Беларуси и передает бизнес локальной команде
03.06.2022, 12:20
Другие виды
ФОТО. Куртуа на яхте сделал предложение израильской модели
ФОТО. Куртуа на яхте сделал предложение израильской модели
04.06.2022, 23:50
Футбол
Сергей СИДОРЧУК: «Начал фильтровать Арестовича»
Сергей СИДОРЧУК: «Начал фильтровать Арестовича»
03.06.2022, 11:19 9
Футбол
Джордж Камбосос – Девин Хейни. Смена абсолютного чемпиона. Видео боя
Джордж Камбосос – Девин Хейни. Смена абсолютного чемпиона. Видео боя
05.06.2022, 07:40
Бокс
Шахтер назвал Лиону цену выкупа контракта Тете
Шахтер назвал Лиону цену выкупа контракта Тете
03.06.2022, 16:21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем