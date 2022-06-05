ПСЖ готовится объявить об отставке Почеттино и Леонардо

ПСЖ в ближайшее время объявит об отставке главного тренера Маурисио Почеттино и спортивного директора Леонардо.

Владелец парижан Нассер Аль-Хелаифи готов к финальным встречам, чтобы определиться с персоной нового главного тренера.

Ожидается, что место Леонардо в клубе займет Луис Кампос, который ранее был директором «Лилля».

Ранее сообщалось, что ПСЖ может возглавить Жозе Моуриньо.