Франция05 июня 2022, 10:27 |
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ПСЖ готовится объявить об отставке Почеттино и Леонардо
В парижском клубе грядут изменения
05 июня 2022, 10:27 |
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ПСЖ в ближайшее время объявит об отставке главного тренера Маурисио Почеттино и спортивного директора Леонардо.
Владелец парижан Нассер Аль-Хелаифи готов к финальным встречам, чтобы определиться с персоной нового главного тренера.
Ожидается, что место Леонардо в клубе займет Луис Кампос, который ранее был директором «Лилля».
Ранее сообщалось, что ПСЖ может возглавить Жозе Моуриньо.
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