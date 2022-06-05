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  4. Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Уэльс точно не будет играть от обороны»
Чемпионат мира
05 июня 2022, 03:32 |
120
0

Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Уэльс точно не будет играть от обороны»

Мнение экспертов о матче сборной Украины против Уэльса

05 июня 2022, 03:32 |
120
0
Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Уэльс точно не будет играть от обороны»
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент львовского «Руха» Григорий Козловский поделился мыслями о предстоящем поединке сборной Украины против Уэльса.

«Возможно, Уэльс не относится к топ-сборным Европы, но эта команда точно не будет играть от обороны. Болельщики будут их гнать вперед и точно никто не поймет, если эта команда будет сидеть в обороне. С такими командами нам игры удаются. Единственное за что я переживаю - восстановление. С психологической точки зрения и по настрою, то у нас будет все хорошо. Футбольный голод может сработать».

Также своим мнением поделился главный тренер «Вереса» Юрий Вирт:

«Рад, что у нас вторая игра с британской командой. Мы подготовились. Сейчас будет та же самая команда. Может мы сыграли контрольную игру, сейчас будет официальная. Самое основное - чтобы сил хватило. Мы не играли полгода. Может вторая игра будет лучше. Дай бог, чтобы у футболистов было больше сил и они выдержали 90 или 120 минут».

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Источник Футбол 1/2/3
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