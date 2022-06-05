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  4. Бен ДЭВИС: «Зинченко показал, каким выдающимся человеком он является»
Чемпионат мира
05 июня 2022, 03:17 |
94
0

Бен ДЭВИС: «Зинченко показал, каким выдающимся человеком он является»

Защитник сборной Уэльса – о матче против Украины

05 июня 2022, 03:17 |
94
0
Бен ДЭВИС: «Зинченко показал, каким выдающимся человеком он является»
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Уэльса Бен Дэвис поделился ожиданиями от матча против сборной Украины.

«Мы хорошо осведомлены о ситуации, в которой сейчас находится Украина. Должно быть невероятно сложно оказаться на их месте. Футбол может казаться немного незначительным в эти времена и моменты. И очень трудно объяснить, что важна игра, когда происходят такие ужасные события.

Нужно отдать должное игрокам сборной Украины за то, как они справились с этим до сих пор. То, как Зинченко справился со всем этим в СМИ, - это настоящая честь для него, и он показал, каким выдающимся человеком он является.

Наша команда мечтает об этом (выходе на чемпионат мира – ред.), и мы оказались в ситуации, когда нас отделяет всего одна игра. Мы сосредоточимся исключительно на этом».

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